الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأسهم التدخل السريع من أطباء قسم الطوارئ بمستشفى الأسياح العام في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر ثمانين عاما، كان قد سقط فجأة داخل القسم أثناء مراجعته للطوارئ.وعلى الفور تم إدخاله غرفة الإنعاش حيث أجرى له الفريق الطبي كشف طبي سريع بين توقف القلب والتنفس لديه وتم اجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح له ، الأمر الذي مكّنه من العودة إلى الحياه حيث تم تثبيت أنبوب التنفس الصناعي وقرر الأطباء تنويمه لمدة يومين بقسم العناية المركزة وفق الخطة العلاجية لحين استقرار حالته وتحويله لمركز الأمير سلطان لطب وجراحه القلب للمتابعة .// انتهى //10:18ت م