عمان 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه وفداً أمريكيا، بضروره تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين للتوصل إلى سلام عادل.وسلطت الضوء على قضية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا قبل أيام؛ في ظل نفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجريمة.وتناقلت تقريرًا عن إصابة أكثر من 1700 فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي الحي، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غزة مع اسرائيل.وأبرزت الإدانة الأردنية للهجوم الإرهابي على مركز تسجيل للناخبين في العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى وفاة ما يزيد عن 48 وإصابه أكثر من 112 بجروح.وأشارت الصحف إلى الضربات الجوية العراقية التي شنها سلاح الجو العراقي داخل سوريا الخميس الماضي في منطقة دير الزور ، وأدت إلى مقتل 36 عنصرًا بينهم قياديون في تنظيم داعش.// انتهى //10:18ت م