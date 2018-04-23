نجران 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسبدأت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة بنجران "شمعة أمل"، أمس، بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية على المستفيدين من خدمات الجمعية.وأفاد مدير الجمعية حمد آل مسعد، أن السلال الغذائية تحتوي كوبونات شرائية بقيمة 300 ريال من أسواق نجران مول والجمعية التعاونية، مبيناً أن التوزيع سيستمر أسبوعين، منوهاً بالدعم الخيري الذي تلقاه الجمعية من شركائها لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية المختلفة.// انتهى //10:19ت م