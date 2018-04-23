جيزان 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأدت ثلاثة عشر طالبة من تعليم جازان أمس, اختبارات التسريع للطالبات اللاتي حققن تفوقاً متميزاً للانتقال من صفوفهن الدراسية إلى صفوف أعلى، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب مسلم، وذلك بمقر قاعة إدارة التدريب التربوي بالإدارات النسائية.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات وداد عزي سوادي، أن اختبارات التسريع للطالبات ستستمر, حتى يوم الأربعاء المقبل, وتشمل 13 طالبة منهن 9 طالبات من المرحلة المتوسطة و 4 طالبات من المرحلة الابتدائية, وذلك عقب إنهاء إدارتي الموهوبات والاختبارات والقبول استعدادهما لاستقبال الطالبات وتهيئتهن لأداء الاختبار.وبينت أن الاختبار يهدف إلى مراعاة الفروق الفردية وإعطاء فرصة التقدم في المجال التعليمي وزيادة قوة الدافعية والتحفيز عند الطلاب والطالبات وتلبية الاحتياجات العلمية عند المتفوقين والمتفوقات, والمساعدة على استثمار المواهب والقدرات عند الطلبة، كما يهدف إلى مساعدة الطلبة المسرعين على أن يكونوا أكثر نضجاً من أقرانهم من الناحية الاجتماعية والنفسية.// انتهى //10:41ت م