نجران 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، أمس، برنامج "نادي أجيال الشبابي"، وذلك في مقر اللجنة بحي المخيم.وتضمن البرنامج الذي استهدف طلاب المرحلة الابتدائية، العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والدورات التدريبية والمهارات الرياضية والقيم التربوية، التي هدفت إلى تنمية قدرات الطلاب، وطورت من مهاراتهم الحياتية.// انتهى //10:43ت م