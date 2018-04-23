رفح 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستشهد ،شابًا فلسطينيًا أصم من مدينة رفح، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، في الجمعة الثانية، من المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن الشاب تحرير سعيد محمود وهبة (18 عاما) من سكان حي تل السلطان في مدينة رفح، استشهد اليوم ، جراء إصابته الخطيرة في الرأس، خلال مشاركته بالمسيرات السلمية الشعبية شرق مدينة خان يونس.// انتهى //10:44ت م