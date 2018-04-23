نجران 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسضبطت أمانة منطقة نجران أحد المستودعات المخالفة بالمنطقة، وأتلفت أكثر من 950 ألف عبوة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولة التفتيشية التي قامت بها لجنة المستودعات المشكلة من عدة جهات حكومية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع، أنه تم تكليف مالك المستودع بنقل المضبوطات للمردم الصحي التابع للأمانة على نفقته الخاصة بإشراف مباشر من قبل المختصين في إدارة الرقابة الشاملة، حيث تم الانتهاء من عمليات الإتلاف لكامل الكمية المضبوطة بالشكل المطلوب، كما تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المستودع المخالف.من جانبها أكدت أمانة منطقة نجران استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق تطلعات المستهلكين للحد من الغش، وتسويق المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة بحق من يخالف التعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.//انتهى//10:47ت م