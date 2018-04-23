تبوك 07 شعبان 1439 هـ الموافق 28 ابريل 2018 م واسأعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقاً لما ورد في لائحة الوظائف الصحية ودليل تصنيف الوظائف.وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الاثنين 14/ 08/ 1439هـ من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني https://www.ut.edu.sa/ar/web/deanship-of-faculty-and-staff/apply-for-jobs .// انتهى //10:47ت م