الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسيناقش تجمع قانوني متخصص بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين تفاصيل "إدارة المخاطر القانونية في قطاع الأعمال"، وذلك خلال المحاضرة التي تنظمها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وبالتعاون مع جمعية المستشارين القانونيين للشركات الأربعاء المقبل بمقر الغرفة.ويتحدث في المحاضرة كل من كبير المحللين لدى كونترول ريسك جراهام جريفيثس، والشريك في بيكر بوتس عبدالله المطاوع، والمستشار القانوني خالد العسيري، إضافة إلى جميس ميركلينجر من جمعية المستشارين القانونيين.ويتناول المشاركون التعريف بالقضايا والأدوات الهامة في إدارة المخاطر وكيفية الحد منها ومعرفة طرق إدارة المعلومات والبيانات، وبطرق التقيد والالتزام بالتغيرات التنظيمية والحكومية، إضافة إلى توضيح أهمية خصوصية المعلومات وخروقات البيانات وحماية بيانات وأنظمة الشركة، وكيفية تحليل المخاطر ووسائل الرقابة والتحكم، كما سيتم تسليط الضوء على نشاط ومهام الإدارة العامة الداخلية لجمعية المستشارين القانونيين وما تقدمه من خدمات.ويأتي تنظيم المحاضرة في إطار فعاليات الأسبوع القانوني للغرفة التي تنظمه الإدارة القانونية كأحد الفعاليات التي تستهدف تعزيز الدور التوعوي لقطاع الأعمال في الجوانب القانونية وذلك بالمشاركة مع عدد من الجهات الأكاديمية والمهنية من داخل وخارج المملكة.// انتهى //10:48ت م