الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسشاركت إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية الجبيل، في فعاليات يوم الأرض، بعنوان "كوكبنا حياتنا معا نحميه"، الذي أقيم بمجمع غاليريا التجاري بمدينة الجبيل الصناعية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي حول أهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.وشهدت فعالية الهيئة خلال مشاركتها إرشادات وتوجيهات بيئية من خلال مسرح ترفيهي ومسابقات ومرسم للطفل، ومعرض المسؤولية البيئية، ومسابقات بيئية ترفيهية، وتوزيع جوائز على الأطفال المشاركة في المسابقات البيئية، إضافةً إلى معرض المسؤولية البيئية.يشار إلى أن هذه الفعاليات تتزامن مع احتفالات العالم بيوم الأرض العالمي، الذي يُخصص للنشاطات البيئية للفت الانتباه إلى مشاكل البيئة التي تُعاني منها الكرة الأرضية، بهدف معالجة أسباب ونتائج تلك المشاكل، وجذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في العالم.// انتهى //10:50ت م