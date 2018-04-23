بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأغلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم باب الترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة مع ختام أعمال ملتقى " بيبان القصيم " الذي أقيمت فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، حيث خصصت الغرفة ركنا للجائزة في جناحها بالملتقى لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات الراغبين في التقديم والمنافسة على الجائزة، في حفل ملتقى الشباب الـ 11 " كن عصامي " مساء يوم الأربعاء القادم , بشراكة إستراتيجية مع هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة .وبين الأمين العام لغرفة القصيم أمين عام الجائزة سعود بن عبدالكريم الفدّا، أن عدد طلبات الترشح التي قُدمت إلى لجنة التحكيم و التقييم بلغت 63 طلباً , منها 44 طلباً للرجال و 19 طلباُ للنساء , مضيفاً أن الشروط في اللائحة الخاصة بالجائزة انطبقت على 41 متقدما فقط منهم 25 شاباً و 16 فتاة وهم من تم قبول طلبات ترشحهم للمنافسة على الجائزة واختيار الفائزين و الفائزات بها لهذا العام , لافتا إلى أنه تم استبعاد طلبات 22 متقدما و متقدمة لعدم مطابقة الشروط والأحكام المطلوبة اللائحة للمنافسة على الجائزة حسب قرار اللجنة المختصة بذلك.وأفاد أن عدد الفائزين في الدورات الثمان السابقة لجائزة الشاب العصامي بلغ 153 فائزا وفائزة منهم 96 شاباً و40 فتاة من منطقة القصيم ، بالإضافة إلى 17 فائزا وفائزة جرى تكريمهم من خارج المنطقة .// انتهى //10:51ت م