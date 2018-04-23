الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسالتقى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم 2018 نواف التمياط، أمس الأحد، وفداً من مركز التواصل الحكومي، برئاسة مدير عام المركز المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبد الله المغلوث، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون للتغطية الإعلامية المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018.وبحث اللقاء أهمية توحيد الرسائل الإعلامية عن طريق التنسيق والعمل المشترك مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نظراً لكون كأس العالم حدثاً تاريخياً بالغ الأهمية وفرصة لتقديم المنجزات الوطنية، وتعزيز العمل الإعلامي للمملكة والتعريف بها وبإرثها الثقافي والحضاري والإنساني، ويمكن استثمار الحدث العالمي لتقديم عدة رسائل مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.حضر اللقاء من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم كلاً من الأمين العام لاتحاد كرة القدم لؤي السبيعي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد تركي العجمة ومدير الاتصال الإعلامي في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الدكتور شاكر الذيابي.// انتهى //12:08ت م