تونس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية هذا اليوم، حيث كتبت عن تحذير خبراء من تواصل نزيف الاقتصاد الليبي في ظل تفاقم الاضطرابات وتصاعد الصراع السياسي، وعدم نجاح الحكومة الحالية في تحقيق الاستقرار السياسي بين الأطراف المتنازعة، والدفع نحو الاستقرار الأمني.وأوردت تأكيد السلطات العراقية مقتل 36 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، خلال ضربة جوية نفذتها مقاتلات عراقية في سوريا.وتحدثت عن مقتل 57 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء تفجيرين هزا مركز اقتراع في أفغانستان صباح أمس أحدهما في العاصمة كابول.وأخبرت عن ارتفاع عدد قتلى صراعات مسلحة بين مليشيات في سوريا إلى ألف قتيل وأكثر من ثلاثة الاف جريح.// انتهى //12:11ت م