عمّان 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسواصلت القوات الأردنية والأمريكية المشاركة ، تمريناً عسكريًا مشتركًا للتدرب على التعامل مع العوامل البيولوجية والمواد المشعة وأسلحة الدمار الشامل.وجاء في بيان صحفي في عمّان اليوم أن التمرين يشمل على التدرب بأساليب وتقنيات مكافحة تهريب المواد المشعة وكذلك التعامل مع أي مرافق قد تستخدم في مثل هذه الظروف، أو استخدام مستودع لتخزين المواد الناتجة عن مثل هذه المواد, وبالإضافة إلى إظهار كيفية عمل فرق الاستطلاع وفرق نقل وتغليف المادة المشعة وحفظها داخل الصناديق المخصصة لذلك.وقال قائد التمرين الرائد الأردني أحمد العماوي في تصريحات صحفية إن التمرين اشتمل على تدريبات دقيقة لمكافحة مادة مشعة وكيفية التعامل مع المواد الحساسة باستخدام مختبر كيماوي، والهدف منه أخذ العينات ومكافحة التهريب النووي.مما يذكر أن فعاليات النسخة الثامنة من مناورات "الأسد المتأهب” السنوية قد انطلقت يوم الأثنين الماضي بمشاركة 7 آلاف جندي من الجيشين الأردني والأمريكي وتستمر لمدة 10 أيام.// انتهى //12:12ت م