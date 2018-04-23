مكة المكرمة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة أمس، حملة على عدد من الأسواق الشعبية التابعة للمنطقة، شملت محلات تداول المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ، تم خلالها ضبط العديد من المحلات المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.وبين رئيس البلدية المهندس مصطفى بن على عيد، أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.وأشار إلى أن فرق البلدية قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري باشرت موقعاً عبارة عن سوق عشوائي في حي الخالدية (1)، ضبط خلالها 450 دجاجة فاسدة تظهر عليها علامات الفساد ،بالإضافة إلى مصادرة العديد من الأدوات التي تسخدم في تجهيز وتقطيع وفرم اللحوم .// انتهى //12:20ت م