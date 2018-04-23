بروكسل 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس

دعت العديد من المنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة الدولية المانحين والحكومات المجتمعة يوم غد الثلاثاء في إطار مؤتمر بروكسل حول سوريا اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لإحداث تغيير في معيشة وأوضاع ملايين السوريين المعرضين للخطر في سوريا وفي المنطقة من خلال متابعة تنفيذ الالتزامات السابقة لحماية النازحين وتمويل المساعدات الضرورية.

وقالت هذه المنظمات في بيان نشر في بروكسل ، اليوم ، إن عام 2017 م يعتبر واحداً من أسوأ سنوات الأزمة في سوريا على امتداد السبع سنوات الأخيرة وأن عام 2018 م ينذر بدوره أن يكون مدمراً على حد سواء وأن وكالات إغاثة المدنيين تحذر بأنها لن تكون قادرة على تلبية الاحتياجات المذهلة للمتضررين.

وأوضح البيان أنه تم تمويل أكثر من 20 % فقط من المساعدات مع أن ما يقرب من 700،000 شخص نزحوا داخلياً بسبب العنف في سوريا في عام 2018 وحده ، ومع استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات ، مشيراً إلى أن حوالي 7.3 مليون سوري يقيمون في مجتمعات محلية تنذر بمخاطر متفجرة.

وأضاف أنه في جميع أنحاء المنطقة ، لا يزال 2.7 مليون طفل سوري لا يتلقون التعليم ولا يزال ملايين السوريين بدون أي حماية قانونية ، داخل البلاد وخارجها .

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