الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلةً بالمجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة في المحافل الدولية "تحفيز"، في اللقاء الذي نظم بمناسبة "اليوم العالمي للإبداع والابتكار" الذي يصادف 21 أبريل من كل عام.وتضمنت مشاركة الأمانة العامة ممثلة بقطاع الاقتصادية والتنموية بورقة عمل تفاعلية حول منظومة الابتكار الوطنية, تناولت أهمية التنسيق والترابط والتكامل بين جميع المؤسسات والهيئات ذات الدور الوظيفي والأثر الاقتصادي لضمان دمج الابتكار ضمن استراتيجياتها.وتطرقت محاور الورقة إلى ضرورة بناء السياسات الاقتصادية والتنموية على الخصائص الثقافية والاقتصادية الوطنية لبناء قاعدة معرفية ممثلة بالجامعات ومراكز البحث والتطوير لتنمية القاعدة التقنية والصناعية، وبالشركات الصغيرة والمتوسطة كمقدم للمنتجات والخدمات وتحسين جودتها للمجتمع والأسواق, لضمان استمرار توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها واستخدامها لتعزيز التنمية المستدامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //12:24ت م