بيروت 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن 10 لاجئين فلسطينيين بينهم عائلة وطفل رضيع ، ومسنان ومسعف قضوا منذ بدء العملية العسكرية التي شنّتها قوات نظام الأسد على مخيم اليرموك جنوب دمشق.وأوضح فريق الرصد في بيان له اليوم أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك ارتفع منذ بداية الحرب الدائرة في سوريا إلى 1348 قتيلاً .// انتهى //12:27ت م