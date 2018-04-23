طولكرم - قلقيلية 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم , محافظة طولكرم واعتقلت فلسطينيين بينهم أسير محرر فيما اعتقلت فلسطينيين من قلقيلية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال "اعتقلت شابين فلسطينيين من طولكرم وضاحية ذنابة، بينهما أسير محرر.من ناحية أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في مدينة قلقيلية واعتدوا عليهما بالضرب قبل اعتقالهما.// انتهى //12:28ت م