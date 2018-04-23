الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تقريره السنوي لعام " 2017 م "، بعنوان " نوثق للمستقبل ".واشتمل التقرير على عددً من اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، وتنفيذها بعد إقرارها واعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، وجمع الوثائق والمحفوظات وفهرستها وتصنيفها وترميزها، وحفظها وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات، لتحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم، والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ السبل المؤدية لذلك .وقام المركز خلال عام 2017م بعدد من الأعمال الفنية، منها فهرسة " 1034 " وثيقة، ودقق " 1550 " وثيقة، وصنف " 915 "، وأدخل " 2309 "مفردات ،ومسح " 2642 "وثيقة، بينما بلغ عدد الوثائق التي أحيلت إلى إدارة حفظ الأصول لحفظها حسب موضوعها في الحاويات" 1262"، وعدد الوثائق التي تم معالجتها وتهيئتها لأعمال التوثيق" 20467 " وثيقة .// انتهى //12:31ت م