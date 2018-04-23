أبها 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد أمسية شعرية بعنوان "الشعر والنغم" بمشاركة الشعراء حسن القرني و حسين الزيداني و أحمد صالح عسيري ويديرها سلمان آل سامه وذلك بمقر الجميعة في مركز الملك فهد الثقافي"قرية المفتاحة".وأوضح مدير جمعية أبها أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج الفعاليات الجماهيرية للمنتدى الثقافي الذي يحرص على تقديم فعاليات تمزج بين مختلف الفنون الإبداعية .// انتهى //12:44ت م