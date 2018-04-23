الباحة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسرشح مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة ماشي بن محمد خربطي، رئيساً للمجلس للفترة المتبقية من الدورة الحالية 1436 - 1440هـ .كما اختار المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس، بمقر الغرفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوب فرع وزارة التجارة بالباحة فيصل بن جمعان قادي، نائباً أول، وعلي صالح عبشان، نائباً ثانياً، وصالح أحمد الأجودي، ممثلاً للغرفة، إلى جانب عضوية سعيد بن حسين العمري، وعلي بن معيض الزندي، وخالد بن عبدالله الغامدي، وعلي بن وقيت العمري، وظافر بن صالح الزهراني.// انتهى //13:37ت م