الأحساء 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسعقد عميد الكلية التقنية بمحافظة الأحساء بالإنابة خالد بن عبدالعزيز الدوغان أمس، اجتماعا مع فريق من شركة أرامكو السعودية، وإدارة الكلية والمختصين بقسم صيانة الآلات الميكانيكية وممثلي إدارة مزود الخدمة "إنترسيرف" لاستشراف آفاق التعاون في افتتاح تخصصات جديدة بالكلية تلبي احتياجات سوق العمل في تأهيل الشباب السعودي القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة في المجالات المختلفة.وناقش الاجتماع عزم الكلية البدء في إعداد برنامج "التبريد والتكييف" كخطوة أولى نتيجة للطلب المتزايد على خريجي هذا التخصص من قبل الشركات العاملة في هذا المجال بالأحساء والمنطقة الشرقية على وجه العموم، ومقاولي شركة أرامكو العاملين في مجال صيانة التكييف بصفة خاصة، إضافة الى الحاجة لافتتاح برامج تخصصية أخرى تلبي حاجة سوق العمل كالسلامة والصحة المهنية، وأجهزة القياس والتحكم، وتركيب الأنابيب، والتقنية الكهربائية .وأتفق المجتمعون على الاستمرار في دفع عجلة التعاون وعقد اللقاءات المشتركة بين المختصين من شركة أرامكو والكلية من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات من الجانبين بحيث يتم تصميم تلك البرامج بشكل يحقق إكساب المتدرب المهارات الفعلية المطلوبة لأداء مهامه الوظيفية بسوق العمل.// انتهى //13:38ت م