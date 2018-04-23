الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش ياسر آل عباس المركز الثالث والميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الإسكواش السعودي وذلك في بطولة النرويج الدولية المفتوحة للناشئين التي أقيمت في مدينة أوسلو النرويجية خلال الفترة من 19-22 إبريل الجاري .ونجح آل عباس البالغ من العمر 13 عامآ خلال بداية مشواره في تجاوز اللاعب النرويجي تريز إيجين بيترسون في دور الـ16 بنتيجة 3- صفر ثم الفوز على اللاعب البولندي ايجو انسفيتش في الدور ربع النهائي بنتيجة 3- صفر ليصعد إلى الدور قبل النهائي ويلعب مع المصنف الأول على البطولة النرويجي سيباستيان هيلد ويخسر 1- 3 ليلعب على المركز الثالث والرابع ويحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية على السويدي ليوني ريماحيل .وسيسهم هذا الفوز في تقدم اللاعب ياسر آل عباس في التصنيف الدولي والأوروبي حيث أن هذه البطولة تابعة للاتحاد الأوروبي وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة .يذكر اللاعب السعودي سالم المولد البالغ من العمر 11 عاما قد حصل على المركز الخامس في نفس البطولة .// انتهى //13:38ت م