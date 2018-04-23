تبوك 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة، اليوم, اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقه تبوك لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.وفي مستهل الاجتماع هنأ سموه الجميع بمناسبه قرب شهر رمضان المبارك، داعيا الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعين الجميع على أداء المسؤوليات بما يرضي لله سبحانه وتعالى ثم ولاة الأمر .بعد ذلك استعرض سموه ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل إدارة خدمية معينة, حيث أكد سموه ضرورة تهيئه المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مؤكداً دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة, إضافة إلى جهود القطاعات الصحية والكهرباء والمياه ووزارة التجارة في متابعه الأسعار ومراقبة السلع، ودور فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.وفي ختام الاجتماع وجه سموه بإعداد تقارير يومية ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //13:43ت م