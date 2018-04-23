بكين 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسلقي 34 سائحاً صينياً على الأقل مصرعهم إثر حادث سير لحافلة تقل سياح صينيين في كوريا الشمالية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، في تصريح للصحفقيين اليوم ، أن الحادث وقع في وقت متأخر أمس الأحد بالقرب من العاصمة بيونج يانج مبينًا أن هناك 34 صينيًا بين قتلى الحادث ، مضيفا أن اثنين آخرين مصابين وحالتهما حرجة, ولم يتضح السبب وراء الحادث.// انتهى //13:44ت م