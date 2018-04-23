الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم في الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018 تحت شعار "المحاكاة.. مساندة التحول في الرعاية الصحية"، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بحضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل.وبدئ المؤتمر بكلمة للجنة العليا التي تضمنت استعراض للبرنامج العلمي ومحاور المؤتمر، ثم شاهد الحضور عرضا ًحياً على المسرح لمباشرة حالة مرضية طارئة، بعد ذلك كرّم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الجهات المشاركة والراعية للمؤتمر.كما أفتتح الجلاجل المعرض المصاحب، ثم قام بجولة على مختلف أرجاء المعرض الذي يضم أجنحة للجهات المشاركة من قطاعات وزارة الصحة والقطاعات الصحية في الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى المراكز والهيئات الطبية والشركات والمؤسسات.بعد ذلك بدأ البرنامج العلمي وورش العمل المختلفة والمتخصصة في التدريب والتي شارك في تقديمها عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها.ومن أهم هذه الورش (مهارات فن إستخلاص المعلومات المهنية والملاحظات –تصميم سيناريوهات المحاكاة القائمة على التعليم-إستخدام نظام إدارة التعلم في بيئة المحاكاة-إستخدام معايير لأفضل الممارسات في برامج التعليم القائم على المحاكاة – تكامل وتوافق الأنظمةفي تعليم المحاكاة – آلية إعتماد وترخيص التعليم المهني والتدريب المرتكز على المحاكاة)كما أشتمل المؤتمر على جلسة علمية مختصة بالمحاكاة في مجالات علوم التمريض ، تم فيها مناقشة أحدث الأبحاث وأجود المعايير لإستراتيجيات التعليم للممارسين الصحيين والأكاديميين في شتى مجالات التمريض.يذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 32 ساعة تعليم طبي مستمر، وتم إقراره من أربعة منظمات عالمية للمحاكاة، وهي، الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية، الجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية، الكلية الملكية للأطباءوالجراحين الكندية، وجمعية التمريض الدولية للمحاكاة والتعلم.// انتهى //13:47ت م