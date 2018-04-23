الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستحتفي جمعية عنك للخدمات الاجتماعية بالتعاون قسم رعاية الأيتام بمكتب الإشراف النسائي بالشرقية غدا ، وعلى مدى يومين ، بنجاح 316 يتيما ويتيمة من أبناء الأسر الحاضنة بالمنطقة الشرقية ، و زفاف 12 عروسا جديدة من فتيات الأسر.وأوضحت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بالمنطقة الشرقية إيمان بنت أمين الفرشوطي أن حفل النجاح السنوي للأيتام هو حفل سنوي يحرص مكتب الإشراف النسائي على تنفيذه سنويا للنهوض بمستوى الأيتام وتحفيزهم للتفوق العلمي ، مشيرة إلى أن التواصل بين الأسر الحاضنة وبين مشرفات المكتب أحد أهم أهداف الحفل ، إضافة إلى التعارف بين الأسر ومد جسور التواصل بينهم ، لافتة إلى أن من ضمن المكرمات في الحفل 12 طالبة جامعية متميزة بعضهن مبتعثات حاليا في مرحلة الماجستير.وأعربت الفرشوطي عن شكرها للقائمين على جمعية عنك للخدمات الاجتماعية على تعاونهم لإقامة الحفل السنوي ولجميع الداعمين والرعاة ، آملة أن يسهم الحفل في إدخال السعادة والفرح إلى قلوب أبناء وفتيات المنطقة الشرقية بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //13:50ت م