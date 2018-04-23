عام / أمين منطقة القصيم يفتتح برنامج قياس أداء موظفي القطاع البلدي
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
افتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي امس برنامج اختبارات قياس أداء موظفي القطاع البلدي الذي يقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، ويستهدف 340 موظفا من منسوبي القطاع البلدي بالمنطقة .
وأشار المهندس المجلي الى أن التطلعات تستهدف تدعيم الكوادر البشرية في القطاع البلدي لكل ما يخدم الوطن والمواطن وكل ما من شأنه تطوير خدمات القطاع البلدي بشكل عام ، مؤكداً أن البرنامج الذي يستمر خمسة أيام يشكل أهمية كبيرة في تقييم وتدعيم الموارد البشرية بالقطاع البلدي .
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