بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسافتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي امس برنامج اختبارات قياس أداء موظفي القطاع البلدي الذي يقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، ويستهدف 340 موظفا من منسوبي القطاع البلدي بالمنطقة .وأشار المهندس المجلي الى أن التطلعات تستهدف تدعيم الكوادر البشرية في القطاع البلدي لكل ما يخدم الوطن والمواطن وكل ما من شأنه تطوير خدمات القطاع البلدي بشكل عام ، مؤكداً أن البرنامج الذي يستمر خمسة أيام يشكل أهمية كبيرة في تقييم وتدعيم الموارد البشرية بالقطاع البلدي .// انتهى //13:52ت م