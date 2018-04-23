الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستشارك غرفة الرياض ممثله بلجنة السياحة والترفيه بجناح ضمن مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في معرض سوق السفر العربي بدبي خلال الفترة 22-25 ابريل، ويمثل تجمعاً يستقطب كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر بالمنطقة العربية.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير أن مشاركة الغرفة في هذا المعرض يجسد تفاعلها مع هذا الحدث المهم المتخصص في قطاع السفر والسياحة.وأشار إلى أن الغرفة جعلت من جناحها منصة للتعريف بمهرجان الرياض للتسوق والترفيه، وأهدافه وبرامجه، الذي تشرف الغرفة على تنظيمه سنوياً خلال فصل الصيف بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالرياض.وأوضح الحكير أن المهرجان يقدم في دوراته السنوية حزمة من برامج الترفيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والترفيهية خلال فترة الصيف، مؤكداً أنه يمثل ظاهرة سياحية وتجارية تحظى بإقبال لافت من أهالي العاصمة وزوارها من مختلف مناطق المملكة.ولفت إلى أن مما يزيد من أهمية المعرض كونه يستقطب كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر بالمنطقة، إضافة لممثلي شركات خطوط الطيران، والرحلات البحرية، والضيافة، فضلاً عن مشاركة قطاعات وجهات السفر وتقنيات الرحلات وغيرها، وتوقع أن يحدث المعرض تفعيلاً وتحفيزاً لأسواق السياحة والسفر في المنطقة.// انتهى //13:54ت م