رام الله 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، 31 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية معظمهم من القدس.وقال نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان اليوم ، إن 13 فلسطينيًا بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس، فيما جرى اعتقال سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينما تم اعتقال فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة ، كذلك تم اعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة قلقيلية ،إضافة إلى اعتقال فلسطينيين من محافظة جنين ، علاوة على مواطنين فلسطينيين من محافظة طولكرم، وفلسطينيين آخرين من سلفيت.// انتهى //13:55ت م