عام / قوات الاحتلال تعتقل 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
رام الله 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، 31 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية معظمهم من القدس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان اليوم ، إن 13 فلسطينيًا بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس، فيما جرى اعتقال سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينما تم اعتقال فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة ، كذلك تم اعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة قلقيلية ،إضافة إلى اعتقال فلسطينيين من محافظة جنين ، علاوة على مواطنين فلسطينيين من محافظة طولكرم، وفلسطينيين آخرين من سلفيت.
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