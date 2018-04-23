عام / اهتمامات الصحف العراقية

الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
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بغداد 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها بالاستعدادات التي تجريها مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات ‏البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .
ونوهت الصحف بالحراك السياسي الذي تقوده بعض الكتل السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات لوضع تصور لشكل الحكومة القادمة التي ستنبثق بعد إعلان نتائج الانتخابات.‏
وتطرقت إلى الإجراءات الأمنية المصاحبة للانتخابات ، منوهة بتشكيل لجنة أمنية عليا تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، لضمان إجراء الانتخابات في ‏أجواء بعيدة عن الخروقات .‏
وفي الشأن الاقتصادي ، تابعت الصحف اتفاق العراق والأردن على دخول شاحنات كل منهما إلى البلد الآخر من دون معوقات أو شروط‏.
// انتهى //
13:57ت م