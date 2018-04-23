الجبيل 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة غرفة الشرقية اليوم، اجتماعاً تم خلاله اختيار فهد بن عبدالرحمن المسحل رئيسا لمجلس أعمال فرع الغرفة بمحافظة الجبيل للدورة الثامنة عشرة، ومبارك بن سيف الخاطر نائباً له.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون الخالدي حرص الغرفة على رفد الحركة الاستثمارية بمحافظة الجبيل بالمزيد من المقترحات والأفكار لتضاف إلى الحالة الإيجابية المتنامية التي تشهدها هذه المحافظة كونها إحدى قلاع الصناعة في بلادنا الحبيبة.وأضاف الخالدي أن مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل يمارس دوره في محافظة من أكثر محافظات البلاد نمواً وتطوراً على الصعيد الصناعي، بالتالي فإن عليه مسؤولية كبيرة في التعاطي مع هذا النمو المتواصل، والحفاظ على الإنجاز بعد النجاح الكبير في التأسيس.// انتهى //15:33ت م