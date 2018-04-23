محايل 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد الرقيب أحمد إبراهيم عسيري الذي استشهد إثر الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها نقطة تفتيش أمنية بمحافظة المجاردة الخميس الماضي.وكان في استقبال سموه في مقر العزاء بمركز حميد العلايا, وكيل محافظة محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي, وعدداً من المشايخ والمسؤولين.وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد تعازيه ومواساته، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.بدورها, رفعت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء ، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.// انتهى //15:33ت م