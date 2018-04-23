الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسشهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية متخصصة في تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية على مالك المنشأة ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة المهد حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة على بضائع منتهية الصلاحية منها عصائر وفطائر معروضة للبيع، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.// انتهى //15:34ت م