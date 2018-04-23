الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ 18 لألعاب القوى للشباب التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان على مدى أربعة أيام ، التي شهدت تحقيق الأخضر 10 ميداليات متنوعة " 3 ذهبيات ، 5 فضيات ، برونزيتان " .وكان اليوم الأخير في البطولة قد شهد تحقيق 6 ميداليات ، حيث حقق العداء أحمد جمعة ذهبية سباق 200م بعد أن جاء أولاً في السباق عقب منافسة قوية من نظيره الجزائري الذي حل ثانياً ، فيما جاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق لاعب العشاري أحمد الياسين الذي فاز بذهبية المسابقة بعد أن جمع 6718 نقطة ، ونال زميله عيسى الجراح الميدالية الفضية بمجموع 5378 نقطة ، فيما حقق الرامي عبدالمجيد السبيعي فضية مسابقة الرمح بعد أن رمى لمسافة 56م، وفاز الرامي مصطفى أبو شاهين بالميدالية البرونزية لمسابقة القرص ، واختتم الأخضر ميدالياته في البطولة بفوز فريق التتابع 4×400م والمكون من عبدالله السبيعي وسلطان الخالدي وسامي اليامي ومشعل محوطان بالميدالية الفضية لهذا السباق.// انتهى //15:36ت م