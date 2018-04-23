الرس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساختتم قسم الإشراف التربوي "بنات" بتعليم محافظة الرس أمس, مبادرة شعبة الصفوف الأولية بإقامة "مسابقة رسمة حرف " بنسختها الثانية عبر عقد التصفيات النهائية في الابتدائية العشرون .وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة بعد الفرز عن النتائج, حيث حققت المركز الأول من الصف الأول الابتدائي الطالبة آسيا الحربي من ابتدائية سمحة ، أما من الصف الثاني الابتدائي حققت الطالبة جنى القزلان من الابتدائية الثامنة عشر, المركز الأول ، ومن الصف الثالث الابتدائي أحرزت الطالبة ريماس الخليفة, المركز الأول, من مدرسة التحفيظ الأولى .وتأتي هذه النتائج بعد تحكيم مبدئي ثم نهائي على مستوى المحافظة, أجرته نخبة من معلمات الصفوف الأولية تحت إشراف مشرفتي شعبة الصفوف الأولية منيرة الرثيع ، وأمل الحميدان.وتهدف مبادرة "مسابقة رسمة حرف " التي تعقد للعام الثاني على التوالي إلى تنمية المهارات الفنية في مجال الخط العربي عبر توفير بيئة تنافسية محفزة.// انتهى //15:37ت م