عام / ختام مسابقة " رسمة حرف" بتعليم الرس
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
الرس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
اختتم قسم الإشراف التربوي "بنات" بتعليم محافظة الرس أمس, مبادرة شعبة الصفوف الأولية بإقامة "مسابقة رسمة حرف " بنسختها الثانية عبر عقد التصفيات النهائية في الابتدائية العشرون .
وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة بعد الفرز عن النتائج, حيث حققت المركز الأول من الصف الأول الابتدائي الطالبة آسيا الحربي من ابتدائية سمحة ، أما من الصف الثاني الابتدائي حققت الطالبة جنى القزلان من الابتدائية الثامنة عشر, المركز الأول ، ومن الصف الثالث الابتدائي أحرزت الطالبة ريماس الخليفة, المركز الأول, من مدرسة التحفيظ الأولى .
وتأتي هذه النتائج بعد تحكيم مبدئي ثم نهائي على مستوى المحافظة, أجرته نخبة من معلمات الصفوف الأولية تحت إشراف مشرفتي شعبة الصفوف الأولية منيرة الرثيع ، وأمل الحميدان.
وتهدف مبادرة "مسابقة رسمة حرف " التي تعقد للعام الثاني على التوالي إلى تنمية المهارات الفنية في مجال الخط العربي عبر توفير بيئة تنافسية محفزة.
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15:37ت م