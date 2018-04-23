الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, ممثلاً بأمينه العام عبدالرحيم حسن نقي .وقدم الأمين العام خلال اللقاء نبذه مختصرة عن مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت عام 1979م، بناء على مبادرة من القطاع الخاص الخليجي, ممثلاً في غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد تأكيد الغرف لحاجة دعم وزيادة أواصر الإخوة, ووحدة الهدف والمصير من أجل دعم خطوات التعاون الاقتصادي الخليجي.وبين نقي أن هدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي اتخذ من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقراً له، تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والعمل على تذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية.ورحب سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بفعاليات وأنشطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومايقدمه من جهود وإستراتيجيات تساعد في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس, وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية, داعياً سموه إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي والحكومي, وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها .وفي ختام اللقاء, قدم اتحاد الغرف الخليجية درعاً تذكارياً لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، شاكرين لسموه حسن الضيافة والإستقبال .// انتهى //15:37ت م