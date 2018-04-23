نجران 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بنجران الشيخ سلطان بن سلمان القاسمي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الجزائية بالمنطقة.وهنأ سموه الشيخ القاسمي متمنياً له دوام العون والتوفيق، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن والمواطن .من جهته عبرّ رئيس المحكمة الجزائية عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له في مضاعفة الجهود لخدمة الوطن.//انتهى//15:39ت م