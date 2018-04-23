عام / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، في مكتبه بالوزارة اليوم ، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل الماحي، والوفد المرافق له ، الذين يزورون المملكة حالياً .
ونوه معاليه خلال الاستقبال بمتانة العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص على نصرة الإسلام ، والدعوة إلى التوحيد .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي ، وخدمة الدعوة إلى الله .
من جانبه، عبر الدكتور الماحي عن شكره وتقديره لما تقوم به المملكة من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين.
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