الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، في مكتبه بالوزارة اليوم ، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل الماحي، والوفد المرافق له ، الذين يزورون المملكة حالياً .ونوه معاليه خلال الاستقبال بمتانة العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص على نصرة الإسلام ، والدعوة إلى التوحيد .وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي ، وخدمة الدعوة إلى الله .من جانبه، عبر الدكتور الماحي عن شكره وتقديره لما تقوم به المملكة من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //15:43ت م