الرس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأعلن تعليم محافظة الرس اليوم, عن أسماء الفائزين بجائزة "بيرق التميز" التي أقيمت في متوسطة وثانوية الرضم , وذلك وفق آلية وشروط محددة .جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر ثانوية الرضم.وفي الختام, تم الإعلان عن الفائزين بجائزة "بيرق التميز" حيث أحرز المركز الأول الطالب سالم الخرصي ، كما جرى تكريم الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة .// انتهى //15:44ت م