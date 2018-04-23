عام / تعليم الرس يعلن نتائج جائزة "بيرق التميز"
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
الرس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
أعلن تعليم محافظة الرس اليوم, عن أسماء الفائزين بجائزة "بيرق التميز" التي أقيمت في متوسطة وثانوية الرضم , وذلك وفق آلية وشروط محددة .
جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر ثانوية الرضم.
وفي الختام, تم الإعلان عن الفائزين بجائزة "بيرق التميز" حيث أحرز المركز الأول الطالب سالم الخرصي ، كما جرى تكريم الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة .
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