الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسدشنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم ، أعمال تطوير محطة الركاب بمحافظة بقيق ، بحضور محافظ بقيق محمد المتحمي ونائب الرئيس العام للتخطيط والتطوير بالمؤسسة يوسف العبدان ؛ لتدخل بذلك محطة الركاب التشغيل الفعلي لخدمة عملاء الخطوط الحديدية بعد إنتهاء عمليات التطوير التي تمت خلال خمسة أشهر.وأوضح العبدان أن تدشين المحطة بعد تحديثها الكامل يأتي في ظل الحرص الكبير من الخطوط الحديدية وبتوجيهات معالي رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح لتطوير بنيتها التحتية ومحطاتها بما يتناسب والتطور الكبير في أعداد عملائها خلال السنوات الأخيرة , مؤكدا في الوقت ذاته سعي المؤسسة الدائم لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.// انتهى //16:47ت م