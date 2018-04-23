بغداد 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساغلق مؤشر تداولات سوق العراق للأوراق المالية البورصة في جلسة اليوم، على انخفاض بنسبة 0.79 في المئة ، مسجلًا 605.65 نقطة، مقارنة بتداولات أمس حيث سجل 610.49 نقطة .وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 14 شركة منضوية في السوق , وارتفاع أسهم 3 شركات في المؤشرالعام ، فيما بلغ حجم التداول 959 مليون سهم، بقيمة 693 مليون دينار عراقي, أما عدد الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب فقد بلغ 211 مليون سهم ، بقيمة 287 مليون دينار تحققت من خلال 84 صفقة، شملت 3 شركات , أما الأسهم المباعة من قبل المستثمرين الأجانب فقد بلغت 447 مليون سهم، بقيمة 255 مليون دينار، تحققت من خلال 51 صفقة، شملت أسهم 3شركات .// انتهى //16:55ت م