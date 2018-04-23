بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بدعم رجال الأعمال للبرامج والمشروعات الوطنية في المنطقة ، مؤكداً سموه أن هذا ليس بغريب على أبناء هذا الوطن مساهمتهم في المناشط كافة ، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة النسائية التنموية وإقامتها ملتقى "بفكري يسمو وطني" الذي يهدف إلى استثمار الكوادر الوطنية ودعمها لتنمية نهضة الوطن من خلال تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات ، وتحفيز المبدعين وتطوير قدراتهم ، وشحذ الهمم ودفع الشباب للعمل الحر ورفع اقتصاد الوطن.جاء ذلك خلال تكريم سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, المشاركين والداعمين لملتقى "بفكري يسمو وطني" , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان .وأكد سمو أمير منطقة القصيم الدور الكبير الذي يضطلع به شباب الوطن من الجنسين في بناء الوطن ، وتعزيز اللحمة الوطنية التي يعيشها هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة رشيدة - أيدها الله - وشعب يتطلع دائماً إلى مستقبل واعد بالإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030 ، لافتاً سموه الانتباه إلى أن المنطقة ستواصل إقامة مثل هذه الملتقيات الوطنية الهادفة لاحتضان وتبني الأفكار والمشاريع الوطنية لأبنائنا من الشباب والفتيات.// انتهى //16:56ت م