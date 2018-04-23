ضمد 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأنهى فريق بصمة التطوعي بمركز الشقيري في محافظة ضمد التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان، استعداداته لتنفيذ برامجه التطوعية الموسمية قُبيل شهر رمضان المبارك.وأوضح قائد الفريق المهند بن محمد النعمان، أن البرامج الموسمية للفريق تشمل حملة "بيوت الله أجمل" والتي تنطلق أواخر شهر شعبان الحالي, لنظافة وصيانة جوامع ومساجد مركز الشقيري وقراه لاستقبال الشهر الفضيل, ومشروع "رحماء بينهم لتوزيع السلال الغذائية على عدد من الأسر المستفيدة.ويشارك فريق بصمة التطوعي سنوياً في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والمبادرات المختلفة منها زيارات لدار رعاية المسنين وتقديم برامج ترفيهية لهم, وبرنامج العناية بمرضى السكري بالتعاون مع مركز السكري بمنطقة جازان, إلى جانب مشروع إفطار صائم وتوزيع السلال الرمضانية بالتعاون مع عدد من الشركاء.// انتهى //16:56ت م