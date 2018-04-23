لندن 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسقصفت الطائرات التابعة للنظام السوري اليوم عددًا من المواقع في الريف الشمالي والجنوبي لحماة .وأوضح المرصد السوري في بيان له , أن القصف طال قرى القرباطية والقنطرة ووادي الجيسي ومحيط النزارة، الواقعة في الريف الجنوبي لحماة، ما تسبب بأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين تعرضت مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي لقصف بعدة قذائف مدفعية من قبل قوات النظام، ما أدى لأضرار مادية جسيمة .// انتهى //16:58ت م