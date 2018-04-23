ينبع 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسدشَّنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة حميدي الفايدي اليوم, مجموعة من المبادرات بعنوان "مدرسة مشرقة", التي نفذتها الثانوية الثالثة بينبع الصناعية، بهدف تجويد البيئة التعليمية وتعزيز التعليم عبر تلبية متطلباته الكميَّة والنوعية للمرحلة الثانوية .وأوضحت قائدة المدرسة منال محمد عبد الكريم, أن هذه المبادرات انطلقت بدعم من معلمات وطالبات المدرسة وبشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، مبينة أن المبادرات تضمنت 6 مشاريع متنوعة شملت مشروع ( حديقتي المدرسية ) صُممت من خلالها حديقة بمساحات خضراء في فناء المدرسة كمتنفس للطالبات والمنسوبات، ومشروع ( أثاث مشرق ) الذي عني بتجديد أثاث غرفة التدبير المنزلي في المدرسة بأنامل الطالبات والمعلمات، ومشروع ( فصول التربية الفكرية ) حيث وفِّرت لطالبات التربية الفكرية مرافق مهمة ووسائل تعليمية هادفة، ومشروع (الفصل التعليمي ) وهو فصل دراسي مجهَّز بأدوات تدعم التعليم التعاوني و استراتيجيات التعلُّم النشط، وكذلك مشروع ( التحنيط ) الذي يهدف إلى استغلال حصص النشاط المدرسي عبر تدريب الطالبات على طُرق حفظ الكائنات الحية، ومشروع ( معمل الحاسب الآلي ) الذي يهدف إلى تطوير الوسائل التعليمية المستخدمة عبر تجويد التقنية.وأفادت أن جميع هذه المبادرات استهدفت عدة جوانب منها العمل على تحسين بيئة التعلُّم في الصفوف الدراسية لتكون حافزة على الإبداع باعثة على التعليم، وزيادة كفاءة المرافق المدرسية بحيث تُصبح مشوِّقة و تضمن تحقيق المتعة للطالبات في أوقات الفراغ كما تعمل على إكساب الطالبات المهارات الفنِّية والعلمية التي من شأنها تأهيلهن لسوق العمل .// انتهى //16:59ت م