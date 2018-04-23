الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الشرقية يوم الأحد القادم، برنامج «تسهيل» في دورته الثالثة، تستضيف خلاله الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الدورة الحالية من البرنامج ستشهد بجانب التعريف بدور وجهود شركة سابك في توطين الصناعات والخدمات، عرضًا شاملاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، وكذلك قاعة خاصة للتسجيل، تضم مجموعة من الأجنحة التي تُتيح لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين تسجيل بياناتهم كموردين مُحتملين، إضافة إلى عقد جلسات مباشرة بين رجال الأعمال والمسؤولين المُختصين في سابك لتقديم الاستشارات وتسهيل إجراءات التعاقد، مؤكدًا أهمية البرنامج كونه يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030م وما تهدف إليه من زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين الصناعات المساندة وتحقيق التنمية المتوازنة.وعد الخالدي، استضافة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، كونها أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر (10) شركات لصناعة البتروكيماويات في العالم، ضمن فعاليات برنامج «تسهيل»، يُشكل دعمًا قويًا للحركة الاستثمارية في المنطقة ويتماشى من الخيارات الوطنية في توطين كل من الصناعات ورأس المال الوطني.وأكد الخالدي، سعي غرفة الشرقية إلى تقديم خدمات متميزة تُلبي تطلعات قطاع الأعمال، حيث أسهم البرنامج في دورته الأولى والثانية عند استضافته شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء في إثراء الحركة الاستثمارية بالمنطقة، متمنيًا أن تسهم هذه الدورة باستضافة شركة سابك في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وزيادة فرص الاستثمار بين أوساط المُصنعين والموردين المحليين.مما يذكر أن غرفة الشرقية، أطلقت في أبريل 2017م، برنامج «تسهيل»، بهدف دعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية من خلال التنسيق والجمع بينه وبين الشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة، للتعرف على منتجات هذه الشركات وتسويق ما لديها من فرص استثمارية تُثري المنطقة الشرقية بمزيد من فرص الإنتاج والتشغيل للقوى الوطنية.// انتهى //17:02ت م