لندن 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس نظيره الياباني تارو كونو على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع التي تنعقد حاليًا في مدينة تورنتو بكندا .وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى مناقشة الملف الكوري الشمالي والأوضاع في بورما .ووفقًا لبيان الخارجية البريطانية فإن اللقاء يأتي ضمن سلسلة محادثات عقدها جونسون مع مسؤولين رفيعين من دول المجموعة لمناقشة أجندة الاجتماعات بما فيها جهود محاربة انتشار الأسلحة ونزعها ومنع نشوب الصراعات .// انتهى //17:12ت م