عام / شمول مليون و 200 ألف ناخب عراقي بالتصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
بغداد 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نحو مليون و 200 ألف ناخب شملهم التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية الذي سيجرى 12 ابريل المقبل .
وأعلنت في بيان لها اليوم نشر 700 مركز انتخابي في دول العالم التي يقيم فيها عراقيون وأن تصويتهم سيكون يومي 10 و 11 ابريل ، فيما سيكون تصويت العسكريين في العاشر من الشهر ذاته .
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17:13ت م