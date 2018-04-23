بغداد 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نحو مليون و 200 ألف ناخب شملهم التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية الذي سيجرى 12 ابريل المقبل .وأعلنت في بيان لها اليوم نشر 700 مركز انتخابي في دول العالم التي يقيم فيها عراقيون وأن تصويتهم سيكون يومي 10 و 11 ابريل ، فيما سيكون تصويت العسكريين في العاشر من الشهر ذاته .// انتهى //17:13ت م